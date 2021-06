Łódzkie. Oszukali pocztę na miliony złotych

- Jak ustalono, w okresie od marca do września 2020 roku sprawcy dokonali wyłudzenia ok. 20 milionów złotych wykorzystując system informatyczny Poczty Polskiej S.A., a nadto posługując się podrobionymi dokumentami tożsamości doprowadzili szereg banków na terenie Województwa Łódzkiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie kilkuset tysięcy złotych – podała mł. insp. Joanna Kącka, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.