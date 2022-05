Łódzkie. Karambol na A1. Zderzyło się osiem samochodów

Do karambolu doszło w niedzielę ok. godz. 16.30 na 377. kilometrze A1. To odcinek autostrady między Kamieńskiej i Radomskiem. Zderzenie z udziałem ośmiu samochodów osobowych miało miejsce na jezdni w stronę Katowic. Jezdnia jest teraz zablokowana. Nie podano informacji o objazdach.