Łódzkie. Brutalny atak na nastolatka w Łowiczu

W rejonie dworca PKP w Łowiczu 20-letni mężczyzna żądał pieniędzy, uderzył 17-latka i groził mu zepchnięciem na tory - przekazała w piątek kom. Urszula Szymczak z łowickiej policji. Policja dostała zawiadomienie o zdarzeniu we wtorek wieczorem.

Sprawcy przedstawiono zarzut usiłowania rozboju, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Podejrzany jest znany policji z wcześniejszych konfliktów z prawem. Sąd Rejonowy w Łowiczu na wniosek prokuratora aresztował go na trzy miesiące.