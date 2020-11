Łódzkie. Awionetka przewróciła się podczas próby lądowania

W miejscowości Koźle (woj. łódzkie) awionetka przewróciła się podczas próby lądowania na polu. To już drugi wypadek z udziałem tego typu samolotu, do którego doszło w Polsce we wtorek.

Łódzkie: wypadek awionetki w miejscowości Koźle w gminie Stryków (PAP)