Łódź. Radni opuszczają klub SLD. "Nie przedstawili wcześniej swoich pretensji"

Jak wyjaśnili członkowie nowego klubu Łódzka Lewica, decyzja o odejściu z klubu SLD spowodowana była porozumieniem Lewicy i PiS ws. Europejskiego Funduszu Odbudowy. - To nas przekonało, że nasze wątpliwości mają wymiar nie tylko lokalny, ale też ogólnopolski - zaznaczył Rakowski.

Łódzka Lewica: Współpraca z PiS wykluczona

Czwórka radnych opuszcza klub SLD w Radzie Miejskiej w Łodzi. "Jesteśmy zaskoczeni"

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Sekretarza Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy woj. łódzkiego Grzegorza Majewskiego. Jak stwierdził, radni nie dawali wcześniej żadnych sygnałów o swoich zamiarach. Przyznał również, że było to sporym zaskoczeniem dla klubu SLD.

- Radni nie przedstawili wcześniej swoich pretensji strukturom ani miejskim, ani wojewódzkim, więc jesteśmy zaskoczeni. Tym bardziej że są to nasi radni z wieloletnim stażem i mają świadomość tego, jak wygląda polityka. (…) Nawet jeśli zaistniały jakieś kwestie, które ich poróżniły, to powinni to wyartykułować na spotkaniu wewnętrznym. Na zewnątrz zaś powinni prezentować wspólną linię – stwierdził Majewski.