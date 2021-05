Julia Przyłębska skomentowała wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

"Europejski Trybunał Praw Człowieka bez podstawy prawnej i poza kompetencjami wydał wyrok w sprawie składu polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Stanowi to rażące naruszenie prawa i nie znajduje jakiejkolwiek podstawy w aktach prawa międzynarodowego konstruujących status Trybunału w Strasburgu. Bezprawne wkroczenie przez ETPCz w kompetencje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz kompetencji Prezydenta RP do przyjęcia ślubowania od osoby wybranej przez Sejm nie wywołuje żadnych skutków w polskim porządku prawnym" - powiedziała Przyłębska w rozmowie z PAP.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W piątek ETPCz w Strasburgu wygłosił wyrok w sprawie polskiego przedsiębiorcy, którego skarga została odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny. Europejski sąd stwierdził, że fakt, iż w składzie orzekającym w sprawie zasiadał Mariusz Muszyński powołany przez Sejm do TK na już zajęte stanowisko, sprawia, że wyrok był wadliwy. Co za tym idzie zostało naruszone prawo do rzetelnego procesu.