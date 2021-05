Komentarze po decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy Michał Wawrykiewicz podkreślił, że piątkowy wyrok to cios dla całego Trybunału Konstytucyjnego.

Decyzja Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Jednym z wątków sprawy zajął się Trybunał Konstytucyjny. W składzie orzekającym zasiadał Mariusz Muszyński, który został mianowany do TK na miejsce jednego z sędziów uprzednio mianowanego przez Sejm. Trybunał również nie przyznał racji przedsiębiorcy i sprawa został skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Strasburski sąd uznał, że obecność Muszyńskiego w składzie orzekającym TK naruszyła prawo przedsiębiorcy do rzetelnego procesu.