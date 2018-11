Łódź: ochrzciłeś tam dziecko? Będziesz musiał powtórzyć sakrament

Łódzka kuria ostrzega, że sakramenty chrztu i bierzmowania udzielane przez Zakon Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego są nieważne i trzeba je powtórzyć. Ze stwierdzeniem tym nie zgadzają się zakonnicy.

Zakon Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego to stowarzyszenie "osób fizycznych będących duchownymi wszystkich wspólnot kościelnych i świeckich , zawiązanym dla pogłębiania myśli Św. Ojca Franciszka oraz nauki Apostolskiej dla wiernych wszystkich kościołów chrześcijańskich". Został założony w 2009 roku i przez kilka lat działał w ramach Kościoła Starokatolickiego w RP, jednak ich drogi się rozeszły - informuje "Dziennik Łódzki".

Niestety, zakon nie jest zrzeszony w Polskiej Radzie Ekumenicznej. A to oznacza, co podkreśla w swoim stanowisku łódzka kuria, że sakramenty udzielane przez duchownych Zakonu Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego nie są ważne.

Ojciec Kazimierz Dorociński, przełożony wspólnoty nie rozumie działań łódzkiej kurii. - Jesteśmy księżmi, mamy święcenia - mówi w rozmowie z gazetą Dorociński. - A chrzest jest jeden, nie można go powtarzać - podkreśla.

Zdaniem Dorocińskiego wiernych przyciąga do Zakonu Braci Mniejszych otwartość zakonników. On sam nie wymaga bowiem od rodziców dziecka np. ślubu kościelnego, co czasem zdarza się w rzymskokatolickich parafiach.