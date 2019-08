Łódź. 19-latek zatrzymany w sklepie. Ze słoikiem marihuany

Jeden z klientów z dyskontu w Łodzi został posądzony o kradzież. Podczas przeszukania plecaka, zamiast skradzionego towaru, znaleziono zupełnie co innego. Słoik z marihuaną. Na miejsce przyjechała policja.

Do zdarzenia doszło w supermarkecie przy ul. Kowalskiej na Bałutach. Młody mężczyzna wszedł do dyskontu i bardzo dziwnie się zachowywał - m.in. błąkał się miedzy regałami. To przykuło uwagę ochrony sklepu, która podejrzewała, że 19-latek planuje coś ukraść.