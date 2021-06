Łódź. 186 przestępstw Zbigniewa Stonogi. Ruszył kolejny proces

Zbigniew Stonoga w Polsce. Czeka na kolejne procesy

To kolejny proces przeciwko Stonodze. W latach 2000-2020 usłyszał łącznie 28 wyroków. Skazano go m.in. za oszustwa, znieważenia (w tym prezydenta RP) i zniesławienia, znieważenie osób publicznych, kierowanie gróźb karalnych, składanie fałszywych zeznań, fałszywe oskarżenie, fałszowanie dokumentów, przywłaszczenia, wymuszania zaniechania prawnej czynności służbowej groźbą lub przemocą, naruszenie miru domowego, publiczne nawoływanie do występku lub przestępstwa skarbowego oraz sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy.