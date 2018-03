Lód załamał się na jeziorze. Nie żyje mężczyzna

Do tragedii doszło na Jeziorze Zaleskim (woj. kujawsko-pomorskie). Lód załamał się pod mężczyzną, który przechodził przez jezioro. Zobaczyły to trzy inne osoby, które ruszyły na ratunek, ale również wpadły do wody. 56-letni mężczyzna nie przeżył.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Do akcji ratowniczej wysłano śmigłowiec (Agencja Gazeta, Fot: Michał Walczak)

Zaczęło się od 56-letniego mężczyzny, który przechodził przez jezioro. Załamał się pod nim lód, co na brzegu dostrzegł inny mężczyzna. Ruszył z drabiną na pomoc, ale też wpadł do wody. Później na ratunek ruszyły kolejne dwie osoby i pod nimi także załamał się lód. Jak podaje RMF FM, jedna z osób wydostała się z wody samodzielnie. Resztę musieli wydobyć strażacy.

Reanimacja mężczyzny, który do wody wpadł jako pierwszy, trwała kilkadziesiąt minut. Nie udało się go uratować. Życiu pozostałych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. W akcji brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej, ekipa nurków i śmigłowiec.

Starażacy ostrzegają

Strażacy ostrzegają przed wchodzeniem na lód, bo szczególnie teraz to może skończyć się tragicznie. - Tafla lodu jest różnej grubości na jednym akwenie wodnym. Lód jest zdradliwy. Rozsądek i logika podpowiada, żeby na niego nie wchodzić. W jednym miejscu na jeziorze będzie można jeździć po lodzie samochodem, a w innym miejscu załamie się pod dzieckiem - mówił rzecznik toruńskiej straży pożarnej. Arkadiusz Piętak.

źródło: rmf24.pl