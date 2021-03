Lockdown w całej Polsce. Co z Wielkanocą? W kościołach będą obowiązywać limity

Nowe obostrzenia. Ograniczenia dla wiernych

- Przyjęliśmy rozwiązanie, zgodnie z którym te obostrzenia, które funkcjonowały do tej pory w czterech województwach - pomorskim, lubuskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, zostają rozszerzone na cały kraj. W ramach tych obostrzeń cały czas obiekty kościelne są dopuszczone do użytkowania, mamy tam normatywy, które ograniczają liczbę przebywających w kościele. Przypomnę, że jest to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych - odparł minister zdrowia.

Nowe obostrzenia. Kościoły zostaną zamknięte?

​- Mamy kilka ograniczeń, które możemy wprowadzić jeszcze, ale wolę myśleć w kategoriach "co ja mogę zrobić", żeby ograniczyć zakażenia. Chodzi mi o to, by każdy z nas dbał o siebie i bliskich. Idą trudne czasy, proszę o tym pamiętać. Mamy 25 tys. zachorowań i 45-proc. dynamikę wzrostu zakażeń. Jeśli nie powstrzymamy tej dynamiki, to w przyszłym tygodniu możemy mieć ponad 30 tys. zakażeń. A to oznacza poważne problemy dla opieki zdrowotnej w Polsce. Apeluję, żeby każdy dbał o bezpieczeństwo - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.