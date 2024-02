Litwa zamyka przejścia graniczne z Białorusią. "Decyzja była konieczna"

W ubiegłym roku, w porównaniu do roku 2022, liczba osób przekraczających granicę z Białorusi na Litwę wzrosła o ponad 25 procent. W sumie, z Białorusi na Litwę wjechało 3,9 miliona osób, co stanowi wzrost o 25,5 proc. w porównaniu do roku 2022. Białorusini stanowili 66 procent tej liczby.