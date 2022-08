Litwa się nie poddaje. Nowy plan na blokadę Kaliningradu

Transport kolejowy do Kaliningradu znów może zostać zawieszony. Tym razem może on zostać zablokowany przez działania banku. Jedyna instytucja finansowa Šiaulių Bankas, za pośrednictwem której Moskwa płaci litewskim kolejom za przewóz towarów do i z obwodu, planuje zaprzestać przetwarzania wszystkich płatności z Rosji. Taki obrót spraw na pewno odbije się na tranzycie do tego regionu, twierdzi krajowa telewizja "LRT".