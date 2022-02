Litwa ogłasza stan wyjątkowy. Czas na artykuł 4 NATO

Ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich wspólnie potępili atak Rosji na Ukrainę i wezwali do surowych sankcji wobec agresora. "My, ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Łotwy i Litwy w najostrzejszy sposób potępiamy otwartą, zakrojoną na szeroką skalę rosyjską agresję na niezależną, pokojową i demokratyczną Ukrainę" - napisali we wspólnym oświadczeniu.