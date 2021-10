Literacka Nagroda Nobla 2021. Akademia Szwedzka ogłosiła laureata

Abdulrazak Gurnah laureatem literackiej Nagrody Nobla

Ostatecznie nagroda trafiła do Abdulrazaka Gurnaha, który urodził się w 1948 roku na Zanzibarze w Tanzanii, gdzie spędzi łdzieciństwo i dorastał. W wieku dwudziestu lat wyemigrował na studia do Wielkiej Brytanii i mieszka tam do dziś.