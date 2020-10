Literacka Nagroda Nobla 2020 przyznana. Otrzymała ją Louise Glück

Literacka Nagroda Nobla 2020. Poznaliśmy decyzję Komitetu Noblowskiego

W czwartek 8 października przyznano Nagrodę Nobla w kolejnej kategorii. Tym razem uhonorowano literatów. Kto dostał Nagrodę Nobla? Zdecydowano, że trafiła ona do amerykańskiej poetki Louise Glück za "jej niepowtarzalny, poetycki głos, który z surowym pięknem czyni indywidualną egzystencję uniwersalną”

Literacka Nagroda Nobla 2020 . Od kiedy jest przyznawana?

Nagroda Nobla z literatury przyznawana jest od 1901 roku. Pierwszym jej laureatem został Sully Prudhomme za "wybitne osiągnięcia poetyckie, a zwłaszcza za idealizm, doskonałość artystyczną oraz niezwykłe połączenie duchowości i intelektu". W 2019 roku nagrodzeni zostali Peter Handke oraz Olga Tokarczuk, która otrzymała nagrodę za 2018 rok. Nagrodę Nobla z literatury dostało także czterech innych Polaków. Są to: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz oraz Wisława Szymborska.

Literacka Nagroda Nobla 2020 . Trwa Tydzień Noblowski

Nagroda Nobla z medycyny 2020 trafiła do trzech osób. Są to: Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice. Nagrodę otrzymali za odkrycie wirusa powodującego zapalenie wątroby typu C (HCV).