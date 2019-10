WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze wybory parlamentarne + 2 sejmsenat Maja Kołodziejczyk 36 min. temu Listy wyborcze Toruń. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 Wybory parlamentarne coraz bliżej. W nadchodzącą niedzielę będziemy wybierać posłów i senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w naszym imieniu. Zapoznaj się z listami kandydatów do Sejmu i Senatu z Torunia. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Listy wyborcze Toruń. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 (WP.PL) Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę 13 października Polki i Polacy wybiorą senatorów i posłów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Przypominamy, że w głosowaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w dniu wyborów stawią się w lokalu wyborczym odpowiadającym ich miejscu zameldowania. Placówki będą otwarte w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Należy pamiętać, by wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem, gdyż na miejscu zostanie sprawdzona nasza tożsamość. Wybory Parlamentarne – kandydaci do Sejmu w okręgu nr 5 (Toruń) Okręg toruński obejmuje następujące obszary powiatów w województwie kujawsko-pomorskim: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miast na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń, Włocławek. Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Lista wyborcza numer 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZRAMKA Paweł SOSNOWSKI Zbigniew DZIĘCIOŁ Janusz Andrzej ZAKRZEWSKA Edyta Lidia KIERZKOWSKA Ewa Sławomira KACZAN Damian Rafał OKRUCIŃSKI Marcin KICIAK-KUCHARSKA Magdalena GROSS Andrzej Ignacy NAJBERG Jarosław Przemysław STANISZEWSKI Sławomir Franciszek KUBCZAK-KOSICKA Anna Maria KUBACKI Bartosz Damian RACHUBIŃSKA Marzena Ewa SŁOWIK Sławomir BARYŁO Angelika Monika OWCZARZ Andrzej WARSZAWSKA Danuta Ewa MAMROT Przemysław pedagog MATUSZEWSKA Marika Katarzyna ŁUCZAK Tomasz PASTUSZKA Anna KWAPIŃSKI Witold BUDZIŃSKA Joanna CZARNECKI Krzysztof BARANOWSKI Krzysztof Lista wyborcza numer 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ARDANOWSKI Jan Krzysztof CZABAŃSKI Krzysztof MICHAŁEK Iwona Krystyna BOROWIAK Joanna Beata SOBECKA Anna Elżbieta GEMBICKA Anna Urszula MAZURKIEWICZ Maria KAŁUŻNY Mariusz Piotr JARANOWSKI Wojciech GIRZYŃSKI Zbigniew STEFANIAK Arkadiusz Andrzej STRYCH Marcin KOSIŃSKI Krzysztof Roman TYBURSKI Jacek Aleksander SZWED Anna Bożena ORŁOWSKI Arkadiusz JASZCZAK Edyta Maria SADURSKI Piotr KLIMEK Łukasz Szymon KLIMASZEWSKA-ANTOS Ewa Zofia KŁOSOWSKI Ziemowit Zawisza KOMOROWSKI Paweł KALISZEWSKA Alina Katarzyna WARNEL Zbigniew Dariusz RATYŃSKA-DRABCZAK Izabela Iwona DRAB Marzenna Stefania Lista numer 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KWIATKOWSKI Robert Artur SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela ROZPŁOCH Marek Władysław KOWAL Piotr JANISZEWSKA Kazimiera Janina RUMIŃSKA Maria Magdalena AUGUSTINOWICZ Czesława Janina MAŁECKI Krzysztof Michał KUCZMARSKA Zofia OLEWIŃSKI Sebastian Maciej MAĆKIEWICZ Jolanta Ewa KRZYŻANOWSKI Andrzej Jerzy KRAJEWSKI Andrzej MATRASZEK Tomasz Piotr CZERNIC Katarzyna ZAWADZKI Jerzy SZCZUROWSKA Inez Justyna EICHHORST Artur BYTNER Paweł Mateusz TURSKA Anna Zofia POKORSKA Julia Joanna OLEJNIK Stanisław Kazimierz BELSKA Dorota KOWAROWSKI Łukasz Mariusz Lista wyborcza numer 4 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ MENTZEN Sławomir Jerzy CZAJKOWSKI Piotr ŁASIŃSKI Marcin Tomasz BUCZEK Grzegorz Bogusław ROMANOWSKI Jarosław Robert ZIELIŃSKI Leszek JACKOWSKI Artur MALENDOWICZ Anna Agnieszka WALCZUK Tomasz SEWERYNOWICZ Joanna Dorota LISIECKI Jakub Andrzej SZCZECH Przemysław LIPIŃSKI Remigiusz KUK Justyna Krystyna ZWOLIŃSKI Paweł 16.KRZYWIŃSKA Maria Magdalena CZARNECKA Anna TARAZEWICZ Ewa Sabina GONTAREK Andrzej Mariusz SIKOROWSKI Tomasz TOCZYSKA Lucyna Klaudia KULIŃSKA Klaudyna Barbara BŁAŻEJOWSKI Rafał DOMAŃSKA Karolina CYBUCHOWSKA Agata JANUSZEWSKI Paweł Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI LENZ Tomasz MYRCHA Arkadiusz HARTWICH Iwona SZYMAŃSKI Tomasz Józef ŁUCZAK Krystian Marek TERMIŃSKI Przemysław Kazimierz ALABRUDZIŃSKI Dariusz Adam LUBAŃSKA Katarzyna Anna CZERWIŃSKI Wojciech Tomasz JANKOWSKI Sylwester Tomasz KOWALSKI Jerzy ZWIERZCHOWSKA Lidia Urszula STAŃCO-WAWRZYŃSKA Alicja Józefa JASKÓLSKA Emilia ZALEWSKA Barbara Agata ZIÓŁKOWSKA Grażyna Joanna GRACZYK Mirosław Roman BOGUCKI Sławomir Henryk WOJTKOWSKA Aneta Agnieszka KOWALKOWSKA Halina RAK Danuta Maria MONTOWSKI Paweł SZRAMOWSKI Wacław Jan PIOTROWSKA Dominika Marta SKONIECZKA Marcin Seweryn Lista wyborcza numer 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY KUSZYŃSKI Marek KRAJEWSKI Radosław ZIÓŁKOWSKI Sebastian Leszek WRZESIŃSKI Marek Grzegorz KWIATKOWSKA Angelika Agnieszka PYTKOWSKI Krzysztof Janusz SKIBA Dorota Maria SZADKOWSKI Marek BINIAK Zofia KACPROWICZ Patryk Krzysztof NIEWIADOMSKA Ewa OBIEZIERSKA Agnieszka Katarzyna ZADWORZAŃSKI Marek Adam FIJAŁKOWSKA Monika KAMIŃSKA Lidia RUTECKA Magdalena NOWAK Joanna dietetyk KARSKI Piotr Paweł JABŁOŃSKI Michał Piotr JUCEWICZ Jarosław Wybory parlamentarne 2019 – Toruń. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 11 Okręg nr 11 obejmuje chełmiński, toruński oraz miasto na prawach powiatu: Toruń. O mandat będzie się tu ubiegać dwóch kandydatów: Antoni Mężydło z Koalicji Obywatelskiej (nr 1 na liście wyborczej)

Zbigniew Rasielewski z PiS (nr 2 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Toruń. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 12 Okręg nr 12 obejmuje powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski oraz miasto na prawach powiatu: Grudziądz. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Zbigniew Adamczyk (nr 1 na liście wyborczej)

Ryszard Jakub Bober (nr 2 na liście wyborczej)

Andrzej Tadeusz Mioduszewski (nr 3 na liście wyborczej)

Marek Nowak (nr 4 na liście wyborczej)

Robert Zadura (nr 5 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Toruń. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 13 Okręg nr 13 obejmuje powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz miasto na prawach powiatu: Włocławek. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Henryk Kierzkowski z komitetu Stronnictwo Pracy (nr 1 na liście wyborczej)

Józef Marian Lewandowski z Polskiej Lewicy (nr 2 na liście wyborczej)

Józef Mikołaj Łyczak z PiS (nr 3 na liście wyborczej)

Jerzy Jan Wenderlich z Lewicy (nr 4 na liście wyborczej)

Przypomnijmy, że senatorzy są wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że z każdego okręgu wyłoniony zostanie tylko jeden senator.