Listy wyborcze Lublin. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory parlamentarne 2019

Wybory Parlamentarne odbędą się już w najbliższą niedzielę. To właśnie 13 października obywatele Polski wybiorą posłów i senatorów, którzy przez kolejne 4 lata będą sprawować władze w ich imieniu. Zapoznaj się z kandydatami do Sejmu i Senatu z Lublina.

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Wybory Parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę 13 października. Wówczas Polacy i Polki wybiorą posłów i senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Poniżej wypisaliśmy pełną listę kandydatów do Sejmu i Senatu z Lublina. Przypominamy, że aby wziąć udział w wyborach, należy udać się do okręgu wyborczego dopasowanego do naszego miejsca zameldowania. Placówki będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem. Na miejscu zostanie zweryfikowany nasza tożsamość, dlatego trzeba pamiętać o dokumencie ze zdjęciem.