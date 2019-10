Listy wyborcze Lublin. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019

Trwają wybory parlamentarne 2019. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7 rano, a głosować można aż do godziny 21 wieczorem. Zapoznaj się z kandydatami na posłów i senatorów z Lublina.

Wybory Parlamentarne 2019 - listy kandydatów

Trwają Wybory Parlamentarne. Wyborcy mogli głosować już od godziny 7 rano, a lokale będą otwarte aż do godziny 21 wieczorem. Należy pamiętać, że w placówkach przed wydaniem kart do głosowania zostanie sprawdzona nasza tożsamość, dlatego każdy głosujący powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Może być to zarówno dowód osobisty, paszport, jak i legitymacja studencka. W artykule wymieniliśmy pełne listy wyborcze kandydatów z Lublina.