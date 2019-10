WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Listy wyborcze Kielce. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory parlamentarne 2019

Dziś wybory do Sejmu i Senatu 2019. Przypominamy, że lokale wyborcze są otarte do godziny 21. Podajemy listy kandydatów z Kielc.

Wybory Parlamentarne 2019 - listy kandydatów

Nastał dzień wyborów parlamentarnych. To właśnie dzisiaj wybierzemy przyszłych senatorów oraz postów, którzy będą sprawować władzę w naszym imieniu. Trzeba zaznaczyć, że w wyborach mogą wziąć udział tylko osoby, które najpóźniej do 13 października skończą osiemnaście lat. Lokale wyborcze są otwarte od 7 rano do 21 wieczorem. Wyborcy muszą przynieść ze sobą dokument ze zdjęciem, gdyż w placówkach zostanie potwierdzona ich tożsamość. Może być to zarówno dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, jak i paszport. W artykule wymieniliśmy pełne listy wyborcze kandydatów z Kielc. Wybory Parlamentarne – kandydaci do Sejmu w okręgu nr 33 (Kielce) Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Okręg nr 33 Kielce obejmuje województwo świętokrzyskie. Wybory parlamentarne 2019 – Kielce. Lista wyborcza Koalicji Polskiej w okręgu nr 33 Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: SIEKIERSKI Czesław Adam APEL Piotr Daniel KOTOWSKI Kazimierz Jerzy SWAJDA Andrzej GAŁUSZKA Grzegorz Andrzej TYJAS Jolanta Dorota WAWRZYŁA Leszek Jarosław BARAŃSKA Stanisława Danuta ŚWIERCZYŃSKI Łukasz BIEŃ Ewelina Janina FUCIA Mirosław Stanisław BĘTKOWSKA Sylwia Joanna MARWICKI Krzysztof Sebastian SZULC Aleksandra Aniela NOWACZKIEWICZ Sebastian Stanisław MICHNOWSKA-MAŁEK Katarzyna Magdalena GOLIK Anna Zofia GABRYŚ Anna KARLIŃSKI Mateusz Mikołaj ŻOŁĄDEK Piotr Bogusław ŻYŁA Jerzy Zbigniew GARBUZIK Paweł ŻEBROWSKI Adam ZDONEK Krystyna Grażyna SKOTNICKI Michał Tomasz BRZESZCZ Joanna Halina KRUK Zofia Teresa BODO Robert MYSZKA Jan Jerzy PAWLIK Danuta Aniela KLIŚ Karol Paweł JARUBAS Krystian Stefan Wybory parlamentarne 2019 - Kielce. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 33 Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: ZIOBRO Zbigniew Tadeusz KRUPKA Anna Maria LIPIEC Krzysztof Bogdan CIEŚLAK Michał KWITEK Marek WAWRZYK Piotr Sylwester WOJTYSZEK Agata Katarzyna ZUBA Maria LATOSIŃSKI Bogdan Jan KRYJ Andrzej Michał GOSEK Mariusz Marek BIELECKI Krzysztof KONARSKI Artur Marian PUCHROWICZ Tomasz Andrzej TARCZYŃSKI Dominik KONIUSZ Zbigniew Adam STĘPIEŃ-ZAJĄC Dorota Ewa PIEC Grzegorz SŁONIEWSKA Monika ORZEŁ Bartłomiej Piotr BURAS Agnieszka Dorota STRZAŁA Marek JALOWSKA Małgorzata Barbara PRZYBYSZEWSKI Hubert Wacław ŚLUSARCZYK Maksymilian Krzysztof IWAŃSKA-BĘBEN Patrycja Anna PRZYGODZKA Urszula CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz KRĘPA Danuta Barbara ZIELEŃ Magdalena Anna KUŚ Agnieszka DORYWALSKI Bartłomiej Wybory parlamentarne 2019 - Kielce. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 33 Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: SZEJNA Andrzej Jan PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna PIETRUSZKA Aron Adrian WIELGUS Iwona GAJDA Jan CHŁODNICKI Marcin LISIAK Alicja Małgorzata CHYLA Arkadiusz DŁUGOSZ Bogusława GRABOWSKI Józef ARENDARSKI Krzysztof Wojciech BIELUŃ Adrian Aleksander LISOWSKA Anna Dorota KARPIŃSKI Stanisław Adam KRUPA Jacek Jakub ŁOSIN Dariusz KOSECKA Halina TARAPACZ Anna Ewa MARENIN Mirosława Zofia KOWALCZYK-KWIECIEŃ Irena Krystyna KOMAR Iga KASPERKIEWICZ Piotr BOROWIECKA Beata Monika WALO Marek Jerzy PAWŁOWSKA Agata Dominika MENTEL-WALKIEWICZ Anna Marta KOPER Ewa Zofia ZIMNICKA Marlena SOJKA-GŁUSZAK Dobrosława Hanna JUREK Robert KLAMCZYŃSKI Jan Tadeusz Wybory parlamentarne 2019 - Kielce. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 33 Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: BOSAK Krzysztof IWAN Mateusz Kamil MILCZUSZEK Damian Rafał WILCZYŃSKI Łukasz Sylwester SOKOLNICKI Michał OSPARA Łukasz Szczepan PIASECKA - LEYDO Mariola Nina BILSKI Juliusz KUROWSKI Dawid Stefan ORANIEC Roksana Adrianna SZCZĘSNA Aneta Karolina SYMELA Kinga Paula ŚLIWA Mateusz Krzysztof KOPACZ Artur DŁUGOSZ Przemysław Jan WIECZOREK Katarzyna Mariola PAJĄK Krzysztof RUSIN Kinga Barbara LEŻAŃSKA Barbara Walentyna TKACZ Sebastian Piotr ZAPART Danuta Ewa MAŁKIEWICZ Marceli Seweryn BURZAWA Piotr Władysław TOMCZYK Dorota Maria ŚWISTAK Łukasz OBIEDZIŃSKI Mikołaj Jan KOZIEŁ Maria Izabela GŁODEK Monika Wioletta TYRAŁA Krzysztof Jerzy WILCZYŃSKA Dominika Maria BUGAJSKI Andrzej KASZA Krzysztof Wiesław Wybory parlamentarne 2019 - Kielce. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 33 Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk CYRAŃSKI Adam Zbigniew OKŁA-DREWNOWICZ Marzena GIERADA Artur Daniel WOJDA Agata Ewa MATEREK Jerzy Zbigniew PIETRZCZYK Lucjan Marek BRAUN Michał Jerzy KMITA Maciej Robert HANDZE Edyta Anna CICHOCKI Michał Ryszard DZIAREK Mirosław ZOCH Andrzej Franciszek MADERAK Łukasz BRYK Józef ŁATA Eugeniusz Wacław SIOJA Anna Czesława PUSTUŁ Gabriela Karolina JARKIEWICZ Robert Paweł MNOYAN Avetis GRUSZKA Dorota Joanna KLESYK Maciej Stanisław GERMAN-SZCZUKIEWICZ Katarzyna Monika KRZYSTANEK Norbert DZIOPA Teresa DZIEWANOWSKA Anna Maria BATOR Dawid Zdzisław DAJCZER Jakub ŁUKAWSKA Dorota Marzena JAROSZEK Zofia Teresa BUSZEWICZ Izabela Krystyna GĄGOROWSKI Sławomir Sylwester Wybory parlamentarne 2019 - Kielce. Lista wyborcza kandydatów Koalicji Bezpartyjnych i Samorządowców w okręgu nr 33 Lista wyborcza nr 8. Kandydaci Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy do Sejmu: SKUZA Stanisław JEDYNAK Monika KAŹMIERCZAK Emilia Kinga DUDEK Artur Maciej SIKORA Hubert Adam KOZA Paulina DOMAGAŁA Aleksander Józef SIKORA Jakub Dawid CZAJ Dominik Stanisław WOCH Marcin Grzegorz JAŁOCHA Anna Helena FILIKS Antoni GORZELAK Monika Edyta KOŚCIELNIAK Ireneusz Jan SĘDEK Żaneta Iwona KRZEMIŃSKI Maciej Mateusz FORMA Paulina Krystyna KLIMEK Adam Karol WAWRZEŃCZYK Agata DROGOSZ Bartłomiej Piotr FLORCZYK Justyna KUMEK Karol Paweł OLEJARCZYK Irena SAGAN Stanisław Grzegorz ADAMCZYK Magdalena Karolina KUROWSKI Hubert Marcin SIKORA Marlena Magdalena TARKA Tomasz Piotr KOWALSKA Dorota Maria OSMAN Monika Maria PAWLIK-KIRKIEWICZ Magdalena Kinga JELONEK Arkadiusz Cezary Wybory parlamentarne 2019 - Kielce. Lista Skuteczni Piotra Liroya-Marca w okręgu nr 33 Lista wyborcza nr 9. Kandydaci z komitetu Skuteczni Piotra Liroya-Marca: LIROY-MARZEC Piotr Krzysztof POŁANECKI Paweł Mieczysław MOLENDA Marcin Lech KRYSTOWSKA Anna PIOTROWSKI Michał Franciszek ZIELIŃSKI Grzegorz GŁODKOWSKA Katarzyna Edyta BUKŁAT Łukasz Roman MACHNICKA-ZIELIŃSKA Ewa Justyna LECH Sławomir Krystian DEEP Magdalena Maria BUKŁAT Magdalena Anna SITKOWSKI Piotr Maksymilian PAWLIKOWSKA-WIJAS Ewelina Edyta LIS Tomasz Grzegorz PĘCAK Monika Agnieszka BOŻEK Karol Jerzy BOŻEK Aleksandra Sylwia JAROSZEWSKI Paweł Łukasz Wybory parlamentarne 2019 – Kielce. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 81 Okręg nr 81 obejmuje powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski. O mandat będzie się tu ubiegać: Andrzej Franciszek Lasak z PSL (nr 1 na liście wyborczej)

Jacek Władysław Włosowicz z PiS (nr 2 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Kielce. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 82 Okręg nr 82 obejmuje powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Marzena Magdalena Dębniak startująca z własnego komitetu wyborców (nr 1 na liście wyborczej)

Dariusz Adam Loranty z komitetu bezpartyjnych i samorządowców (nr 2 na liście wyborczej)

Jarosław Rusiecki z PiS (nr 3 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Kielce. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 83 Okręg nr 83 obejmuje powiat Kielecki i miasto Kielce. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Marcin Rafał Bugajski z Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjny Antysystemowy (nr 1 na liście wyborczej)

Przemysław Albert Gierada z własnego komitetu wyborców (nr 2 na liście wyborczej)

Kazimierz Kik z komitetu bezpartyjnych i samorządowców (nr 3 na liście wyborczej)

Edward Rzepka z Koalicji Obywatelskiej (nr 4 na liście wyborczej)

