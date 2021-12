Listonosze mówią dość. Zarzynają własne auta za grosze

- Muszę ponad 800 punktów codziennie odwiedzić. 800 razy wyjść i wejść do samochodu w ciągu kilku godzin. Oczywiście codziennie nie ma do wszystkich korespondencji. Ale nawet jak zmniejszymy to do połowy: wychodzi to 400 razy dziennie wyjść na lewą nogę z samochodu. Do tego jeszcze dochodzi ciągła jazda samochodem, w której co chwila trzeba się zatrzymywać. Sprzęgło, jedynka i na zmianę. Nogi czasami odmawiają posłuszeństwa - wskazał.