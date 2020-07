Lista wyborcza. Jakie informacje zawiera? Wybory prezydenckie 2020

Lista wyborcza. Kandydaci w II turze wyborów 2020

Do II tury wyborów 2020 zaklasyfikowało się dwóch kandydatów. To ich nazwiska znajdą się na liście wyborczej, którą zobaczymy w niedzielę 12 lipca. Są to: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. To właśnie oni otrzymali najwięcej głosów w I turze.