Lista kandydatów na prezydenta i ich program wyborczy. Na kogo głosować w II turze?

Zobacz listę kandydatów na prezydenta i ich program wyborczy

Andrzej Duda - program wyborczy

Rafał Trzaskowski - program wyborczy

- Inwestycje za rogiem - utworzenie specjalnego funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast, którego celem będzie rozpędzenie gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

- Ekoremonty - 10 tys. zł dla każdej rodziny na wymianę okien, ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych itd.

- Zmiany rozliczenia VAT - szybsze zwroty, uproszczenie mechanizmu podzielonej płatności.

- Wyższe zarobki.

- Poprawa sytuacji kobiet, wyrównywanie ich szans.

- Prawo do zdrowia i odpowiedzialnego macierzyństwa, do bezpieczeństwa, do równości ekonomicznej, do równości w wypełnianiu obowiązków wychowawczych, do równego udziału we władzy.

- Weto dla zaostrzenia prawa aborcyjnego.

- Przywrócenie programu "Mieszkanie dla Młodych".

- Wprowadzenie programu "Praca dla Młodych".

- Kontynuacja programu 500+.

- Bezpłatny program zapłodnienia in vitro.

- Rozwój wsi.Państwo dobrego prawa i prawdziwej sprawiedliwości.

- Powołanie Prokuratora Generalnego.

- Wprowadzenie ustawy skromnościowej.