List ws. "suwerenności cyfrowej" Unii podpisało osiem krajów, w tym Polska

Przywódcy państw europejskich napisali wspólny list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Wezwali ją do zachowania otwartości europejskiej gospodarki, która dąży do zmniejszenia zależności od zagranicznych technologii.

Share

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen Źródło: PAP , Fot: OLIVIER HOSLET