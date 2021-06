List Terleckiego. Opozycja białoruska niechętnie komentuje

Białoruska opozycja w Polsce niechętnie komentuje list Ryszarda Terleckiego do Swiatłany Cichanouskiej, w którym wicemarszałek Sejmu skrytykował polską opozycję. Jak podkreślają nasi rozmówcy, najważniejsze jest dla nich to, by Białoruś była wolna i demokratyczna. Wszystkim Polakom dziękują za wsparcie.