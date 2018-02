List Talibów do Kongresu. Apelują o rozmowy pokojowe

Islamistyczny ruch napisał list otwarty do "miłujących pokój kongresmenów" i ostrzegł, że jeśli Amerykanie nie wycofają sił, wojna w Afganistanie może nigdy się nie skończyć. - To cyniczny blef - mówi WP ekspert.

W liście otwartym skierowanym do "narodu amerykańskiego" i "miłujących pokój kongresmenów", bojownicy apelują do adresatów o skłonienie prezydenta Trumpa do podjęcia rozmów pokojowych i zakończenia ponad 16-letniej wojny, najdłuższego konfliktu zbrojnego w historii Ameryki.

- To całkiem sprytny ruch propagandowy i polityczny. No bo choć ta “oferta” talibów jest całkowicie niezgodna z ich rzeczywistymi intencjami i celami, to teraz to USA muszą się odnieść do “propozycji pokojowej”. A jak ją odrzucą, to będzie zaraz jazgot z Moskwy, Pekinu, Islamabadu i paru innych stolic i miejsc, że Ameryka woli wojnę - mówi WP analityk. - Może więc Trump powinien zaskoczyć wszystkich i powiedzieć “OK, sprawdzam!”, godząc się na podjęcie bezpośrednich rozmów? Przecież i tak wiadomo, że w ogóle by do nich nie doszło, bo talibom nie jest potrzebny żaden kompromis, oni już tę wojnę wygrywają - dodaje.

Jak dotąd amerykański Departament Stanu odpowiedział na list islamistów stwierdzając, że Talibowie mogą przystąpić do rozmów pokojowych, ale najpierw muszą zakończyć swoją "kampanię przemocy".