List Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski ws. wolności słowa w Niemczech. "Zachęcamy do wyrażenia stanowczego sprzeciwu"

Pod listem otwartym podpisało się 25 dziennikarzy, którzy protestują przeciwko nowemu prawu w Niemczech. Od początku roku portale społecznościowe muszą usuwać oszczercze posty i groźby. Jeśli tego nie zrobią, grożą im kary do 50 mln euro.



"Od początku 2018 roku w Niemczech obowiązuje nowe prawo, które ma rzekomo przyczynić się do walki z mową nienawiści" – piszą dziennikarze. I zwracają uwagę, że o wymierzeniu kary decyduje kilkudziesięcioosobowa grupa urzędników niemieckiego ministerstwa sprawiedliwości, a na stronie resortu znajduje się specjalny formularz pozwalający na szybkie zgłoszenie oszczerczych postów i gróźb.

"Stanowczo protestujemy przeciwko takim rozwiązaniom. To drastyczna forma naruszenia wolności słowa i ekspresji, niespotykana dotąd w cywilizowanych państwach" – napisano w liście. Dziennikarze piszą, że grupa urzędników decydujących o tym, jaki hejterski wpis nie został usunięty, "przypomina klasyczną instytucję cenzury represyjnej". Sygnatariusze listu uważają, że może to prowadzić do sytuacji, w której "uczestnicy dyskusji będą świadomie rezygnować z wyrażania swoich myśli".