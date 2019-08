Lidzbark Warmiński. Ukrywał się przed policją w kartonie

30-latek od ponad miesiąca był poszukiwany przez policję. Uciekiniera trudno było namierzyć, ponieważ usilnie próbował się ukrywać. Dzięki sprawnej akcji funkcjonariuszy, mężczyznę udało się znaleźć w kartonie. Teraz trafił za kratki.



Mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego myślał, że w kryjówka w pudle z kartonu uchroni go przed karą pozbawienia wolności. 30- latek nie zgłosił się do więzienia, na które był skazany za kradzieże. Funkcjonariuszom udało się go namierzyć w mieszkaniu jego koleżanki w Lidzbarku Warmińskim, podaje TVN 24.