Lidl sprzeda "niedoskonałe buraki". Sieć pomogła polskiemu rolnikowi

O burakach wyróżniających się niecodziennym kształtem zrobiło się głośno kilka tygodni temu. Mieczysław Miszczak, rolnik z powiatu łęczyckiego, zebrał ze swojego pola 1,5 tys. ton "niedoskonałych" buraków holenderskich. Ich niedoskonałość polega na tym, że są one widocznie powykrzywiane, przez co znacząco różnią się od tych, które znamy ze sklepów wielkopowierzchniowych.

- Choć buraki są teoretycznie pełnowartościowe, nie mogę ich nigdzie sprzedać. Zainteresowani są tylko pośrednicy, którzy chcą kupować po cenie, która nie zrekompensuje mi kosztów produkcji. Paliwo do maszyn, nawożenie, opryski, podlewanie i zbiór kosztowało mnie tymczasem ponad 100 tys. zł. Do tego doliczyć trzeba jeszcze koszt materiału siewnego, energię elektryczną i pracę pomocników. Zastanawiam się teraz, czy buraki sprzedać za bezcen, czy wyrzucić" - tłumaczył niedawno rolnik, cytowany przez serwis sadyogrody.pl.

"Niedoskonałe buraki" trafią do klientów. Lidl pomógł rolnikowi

Z pomocą Mieczysławowi Miszczakowi przyszła niemiecka sieć sklepów Lidl. Kierownictwo dyskontu poinformowało w komunikacie, że zakupiło od niego niecodziennie wyglądające buraki i już niedługo będą one dostępne do kupienia.

"O sprawie Pana Mieczysława Miszczaka dowiedzieliśmy się z mediów. Zgłosiliśmy się od razu do rolnika z propozycją zakupu niedoskonałych warzyw. Wierzymy, że klienci mimo to wykorzystają buraki w kuchni i w ten sposób wspólnymi siłami unikniemy zmarnowania buraków" - przekazała Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR Lidl Polska.