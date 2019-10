Lider ISIS Abu Bakra al-Bagdadi nie żyje. Jego szczątki prawdopodobnie zostaną wrzucone do morza

Szczątki przywódcy Państwa Islamskiego Abu Bakra al-Bagdadiego mogą zostać wyrzucone do morza. Tak sugeruje Robert O'Brien, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego.



Szczątki Baghdadiego mogą być wyrzucone do morza - dowiedział się CNN. Przekonanie to stacja telewizja opiera na niedzielnej wypowiedzi Roberta O'Briena, doradcy Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego. Powiedział on w programie "Meet the Press" NBC, że prawdopodobnie USA będą przestrzegać tego samego protokołu, jaki był w przypadku Osamy Bin Ladena. Przywódca Al Kaidy został zabity podczas nalotu w Pakistanie w 2011 r. przez US Navy SEALs. Po krótkich obrzędach islamskich, jego ciało wrzucono go do morza.