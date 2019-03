Lider Bayer Full tłumaczy się z koncertu dla PiS. "Ludzie byli sympatyczni"

- Nie mam klauzuli, że impreza nie może być polityczna, religijna czy jakaś inna. Byle nie była gejowska - powiedział Sławomir Świerzyński. Lider Bayer Full zagrał koncert na konwencji PiS, mimo członkostwa w PSL. To nie spodobało się rzecznikowi Ludowców.

- Jeśli ktoś nie respektuje decyzji Rady Naczelnej [ws. dołączenia do Koalicji Europejskiej - red.] sam się od nas wypisuje. Pewnie Świerzyński liczy na jakiś gwiazdorski kontrakt od władzy – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Jakub Stefaniak.

Rzecznik PSL uważa, że Sławomir Świerzyński - lider zespołu Bayer Full i do niedawna członek Ludowców - już jakiś czas temu "mentalnie odszedł do PiS". Dowodem na to miał być właśnie koncert muzyka podczas konwencji przedwyborczej PiS w październiku 2018 r.