Lider Agrounii w siedzibie PiS. Doszło do szarpaniny w drzwiach

Kołodziejczak wszedł do budynku wraz z osobą towarzyszącą, która nagrywała całe zdarzenie. Kobieta nie została jednak wpuszczona do środka - drogę zagrodził jej pracownik biura PiS. Wówczas zareagował Michał Kołodziejczak i doszło do szarpaniny. Na miejscu obecna była policja, która także interweniowała. Ostatecznie współpracowniczka lidera Agrounii nie weszła do partyjnej siedziby.