Liban. Gigantyczny pożar obozu dla uchodźców. Powodem podpalenie

Liban - to tu w sobotę 26 grudnia przed północą (czasu miejscowego - red.) doszło do pożaru w obozie dla syryjskich uchodźców.

Liban. Pożar w obozie dla uchodźców. 100 rodzin bez dachu nad głową

Liban. Pożar w obozie dla uchodźców. Media: powodem kłótnia

Według AFP do gaszenia ognia przystąpiły libańskie służby cywilne. Z powodu starć między Libijczykami a Syryjczykami do akcji wkroczyła policja oraz wojsko.

Władze Libanu wezwały Syryjczyków do powrotu do kraju. Tej decyzji sprzeciwiają się organizacje zajmujące się prawami człowieka. W ich opinii Syria jest rozdarta wojną i kraj nie jest obecnie bezpieczny na tyle, by uchodźcy mogli do niego wrócić.