LGBT. KEP tłumaczy się ze swojego stanowiska ws. terapii dla osób "pragnących odzyskać naturalną orientację płciową"

LGBT to kwestia, która w Polsce od dłuższego czasu wywołuje wiele emocji w społeczeństwie i debacie publicznej. Swoje stanowisko w tej sprawie opublikowała także Konferencja Episkopatu Polski. Dokument nazwano "Stanowisko KEP ws. LGBT+".

Jak dodaje, nieporozumieniem jest interpretacja nauczania biskupów, jakoby chcieli oni przymuszać te osoby do poddania się terapii. "Chodzi o osoby, które szukają takiej pomocy i o nią proszą, gdyż doświadczają cierpienia z powodu ich skłonności" - podkreśla przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.

Biskup Wróbel wyjaśnił też, że dokument sugeruje dwa rodzaje pomocy: poradnie o charakterze psychologicznym oraz o charakterze duchowym, które mają prowadzić do "przezwyciężenia skłonności lub przynajmniej duchowego wzmocnienia" osób LGBT.

Duchowny odniósł się także do decyzji ONZ, która "zakazała terapii osób LGBT i zakaz ten został wprowadzony w niektórych krajach". W opinii hierarchy takie stanowisko nie ma sensu, ponieważ oznaczałoby ono, że "ONZ nakazuje kontrolować, kto i w jakim celu udaje się do psychologa lub kto chodzi do Kościoła, kto się spowiada i z czego się spowiada".