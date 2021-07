"Lex TVN". Nowa interwencja Amerykanów ws. nowelizacji PiS

"Lex TVN". Doradca sekretarza stanu USA w Warszawie

Prezydent Warszawy ocenił ostatnie działania rządzących "nieprawdopodobną hucpą". - Niektórzy się do tego przyzwyczaili, ja się do tego jeszcze nie przyzwyczaiłem i nie zamierzam się przyzwyczaić. PiS zamierza ograniczać wolność mediów (...) także tych, które są niezależne. To jest jasny plan. Rządzący chcą doprowadzić do sytuacji, w której w Polsce będzie można słuchać tylko mediów podporządkowanych rządowi i co najgorsze nawet się z tym nie kryją, bo przecież te wypowiedzi Suskiego jasno świadczą o tym, że najchętniej PiS postawiłby na media, które są w 100 proc. podporządkowane rządzącym i przekazują tylko i wyłącznie zmanipulowane fakty, tudzież propagandę - dodał wiceprzewodniczący PO.