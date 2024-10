Lewica wskaże kandydata na prezydenta. W grze dwa nazwiska

Biedroń zapowiedział również, że 8 grudnia odbędzie się prawdopodobnie "quasi-kongres Lewicy", podczas którego działacze podsumują swoją dotychczasową działalność w rządzie. Odnosząc się do wypowiedzi minister ds. równości Katarzyny Kotuli, która w Radiu ZET sugerowała, że 8 grudnia Lewica ogłosi kandydata na prezydenta, Biedroń stwierdził: - Myślę, że to nie będzie 8 grudnia. Ja myślę, że to będzie na początku stycznia. Nieważna jest data. Myślę, że będzie to jedna z tych dwóch kandydatek. Chciałbym, żeby tak się stało. Namawiam zresztą obie polityczki do tego, żeby stanęły w konkury i kandydowały - wyjaśnił europoseł.