Lewica staje w obronie nauczycieli. Mamy list w odpowiedzi na mail ze skrzynki Michała Dworczyka

Zareagowała Lewica. Dotarliśmy do listy parlamentarzystów klubu w obronie nauczycieli: "Zadziwia nas to, że władza, która często odnosi się do dziedzictwa ‘Solidarności’, najwidoczniej zapomina, że wolne, niezależne związki zawodowe i prawo do strajków to jeden z założycielskich postulatów, na których została zbudowana wolna Polska. Nigdy nie zgodzimy się na to, by władza niewygodne dla siebie grupy społeczne i ich prawo do strajków ‘tłumiła propagandą’, o czym czytamy w mailach zatytułowanych ‘Co mamy na Broniarza’".