Lewica przedstawiła plan na edukację: 5 tys. na start dla nauczycieli. "Pogonimy Czarnka"

– Szkoła jest dla dzieci, nie dla kleru. My to wiemy, ale dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Pieniądze, które Kościół wyciąga z polskiej szkoły na lekcje religii są tak wielkie, że aż trudne do wyobrażenia. To blisko 2 miliardy rocznie, czyli pięć milionów każdego dnia. […] Oddamy te pieniądze dzieciom, a Kościół niech zabiera swoją religię ze szkoły do salek katechetycznych, i to na własny koszt – przekonywała.