Lewica podjęła decyzję ws. wyborów prezydenckich. Jedno nazwisko na giełdzie

Jak ujawniła przedstawicielka Lewicy, w dyskusji pojawiło się nazwisko Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Nie jest to zaskoczeniem, bo obecna minister rodziny, pracy i polityki społecznej od dawna przymierzana jest do tej roli. Ostateczna decyzja jednak nie zapadła. "To jeszcze nie są oficjalne zgłoszenia" - podkreśliła Żukowska w swoim wpisie.