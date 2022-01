Lewica krytykuje Tuska. "Nie powinien dzielić opozycji"

Donald Tusk został zapytany w piątek w Zambrowie m.in. o współpracę z Lewicą. Przewodniczący PO odpowiedział dość zaskakująco. - Zadaję pytanie, czy fakt, że Włodzimierz Czarzasty i jego najbliżsi współpracownicy są nieustannie obecni w pisowskich prorządowych mediach i tam koncentrują się wspólnie z pisowskimi aparatczykami na atakach na inne partie opozycyjne, na mnie, na PO - czy to jest do zaakceptowania. I czy to oznacza, że w przyszłości można się spodziewać współpracy pana Czarzastego z Kaczyńskim także po następnych wyborach, co zmarnowałoby wysiłek i nadzieję milionów Polaków - pytał Tusk.