Leszek Miller wypunktował Biedronia. Mówił też o PiS i Magdalenie Ogórek

- Ta nazwa sugeruje pewną sezonowość. Jak wiemy, wiosna trwa najwyżej kwartał - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Leszek Miller pytany o partię Wiosna - nowe ugrupowanie Roberta Biedronia. Skomentował też atak na Magdalenę Ogórek.



- Nie było nic na temat Unii Europejskiej, co jest tym bardziej dziwne, że przecież za chwilę będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie było nic na temat systemów podatkowych, polityki historycznej, praw pracowniczych - wyliczał Miller w RMF FM.

- Widać wyraźnie, że istnieje spory elektorat, który jest wrażliwy na medialność swojego lidera. Tak było 8 lat temu w przypadku Janusza Palikota, tak było 4 lata temu w przypadku pana Petru, Kukiza. Tak będzie w przypadku Roberta Biedronia - mówił Leszek Miller. - Myślę, że Robert Biedroń łatwo wejdzie do Sejmu - na poziomie gdzieś 10 proc. Jak będzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego - to oczywiście zobaczymy - dodał.