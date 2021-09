Leszek Miller o słowach Ziobry o UE: Cyniczna gra

Były premier Leszek Miller skomentował sytuację dotyczącą unijnych funduszy. Jego zdaniem, choć sprawa nie jest jeszcze przesądzona, to Polska może stracić miliardy z UE. Polityk odniósł się też do słów Zbigniewa Ziobry, który zarzucił władzom UE wrogie działania wobec Polski. - Pan Ziobro mówi często, co wie, ale bardzo rzadko wie, co mówi - stwierdził.