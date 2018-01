Leszek Miller chwali się wspólnym zdjęciem z Moniką. "Popołudnie z wnuczką"

Leszek Miller znów bryluje z wnuczką w sieci. To się nazywa "szpanerskie" selfie!

Gdy w ubiegłym roku były premier pochwalił się w sieci zdjęcie z wytuatuowaną wnuczką, wywowłał niemałe zamieszanie. Zainteresowanie wokół Moniki Miller wzrosło w błyskawicznym tempie, a ona znalazła się na wszystkich portalach plotkarskich i kolorowej prasie. W wywiadach, których zdążyła udzielić, opowiadała nie tylko o swoich tatuażach, ale też o tym, co o jej wizerunku sądzi dziadek i czy popiera jej zamiłowanie do zdobienia ciała. Choć nieraz przyznała, że dziadek w pełni akceptuje jej wybory, to samo pytanie powracało jak bumerang.