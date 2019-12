Leszek Jażdżewski ukarany za antyfaszystowski plakat ze swastyką. Facebook zablokował jego konto

Miał ostrzegać, a nie nawoływać do faszyzmu. Plakat, który na swoim facebookowym profilu udostępnił redaktor naczelny Liberte Leszek Jażdżewski, przysporzył mu kłopotów. Na tydzień zablokowano jego konto.

Plakat, przez który Jażdżewski nie mógł korzystać ze swojego konta na Facebooka to dzieło Szymona Szymankiewicza "Loading". Autor najpierw został za niego zagrodzony Złotym Medalem Marszałka Województwa Śląskiego podczas 26. Biennale Plakatu Polskiego. Później nagrodę wycofano.

Jażdżewski odniósł się do sprawy na prywatnym profilu na Facebooku. "Bardzo przebiegła walka z nazizmem, gratuluję Facebooku. To tyle gdyby ktoś tu miał (ja nie) złudzenia odnośnie wolności wypowiedzi czy inteligentnych algorytmów" - napisał. Plakat miał ostrzegać, a nie nawoływać do faszyzmu.