Lepszy świat dla zwierząt to lepszy świat dla nas wszystkich – Mars Polska podsumowuje 2023 rok

– Świat, jakiego pragniemy jutro, zaczyna się od tego jak robimy nasz biznes dziś - to globalna misja firmy Mars. Rodzinnej, prywatnej firmy, której doskonałe wyniki i jakościowy wzrost umożliwiają nasze działania CSR-owe, przyczyniając się do wprowadzania pozytywnych zmian na rzecz ludzi i zwierząt. Od 30 lat niezmiennie i konsekwentnie, jako zaufany partner realizujemy nasze zobowiązania w stosunku do społeczności, w których żyjemy i pracujemy, współpracując z organizacjami pozarządowymi i charytatywnymi, dzięki którym nasze wsparcie dociera do najbardziej potrzebujących. Wspieramy schroniska i fundacje pomagające zwierzętom w potrzebie. Wspieramy także psy pracujące na rzecz naszych społeczności lokalnych. W 2023 roku wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce zrealizowaliśmy między innymi program PEDIGREE® Relief Fund, aby pomóc psim opiekunom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Budowanie ekosystemu działającego na korzyść zwierząt to ciągłe zaangażowanie, dlatego do naszych inicjatyw zapraszamy parterów, którzy tak jak my mają na uwadze dobro naszych czworonożnych przyjaciół. W Mars wierzymy, że lepszy świat dla zwierząt, to lepszy świat dla nas wszystkich. Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami kolejny rok z rzędu dbają o dobrostan zwierząt – mówi Sławomir Niżałowski, Prezes Zarządu firmy Mars Polska.