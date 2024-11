Nauka religii w szkole. Reakcja Kościoła po orzeczeniu TK

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdza wątpliwości prawne strony kościelnej odnośnie do zgodności rozporządzenia MEN z aktami wyższego rzędu - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową ks. Leszek Gęsiak. Rzecznik podkreślił, że orzeczenie jest zgodne z opinią Kościoła katolickiego .

Nowelizacja rozporządzenia przewidywała możliwość łączenia przez dyrektora szkoły lub przedszkola uczniów z różnych oddziałów lub klas na lekcjach religii, jeśli w niektórych klasach na zajęcia zgłosiło się mniej niż siedmioro uczniów. Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę obejmującą: uczniów klas I-III albo klas IV-VI lub klas VII i VIII. Maksymalna liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych to 25, dla pozostałych uczniów we wszystkich typach szkół - 28. Rozporządzenie przewiduje też, że od roku szkolnego 2024/2025 ocena z religii i etyki nie będzie wliczana do średniej ocen na świadectwie.