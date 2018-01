Lekarze z Krosna masowo wypowiadają opt-outy. "Nie możemy tak dłużej pracować"

98 ze 126 lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie wypowiedziało klauzulę opt-out. Oznacza to, że od marca nie będą pracowali więcej niż 48 godzin w tygodniu.



Dla z pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego oznacza to duże utrudnienia. Przez ograniczony dostęp do wszystkich poradni, szpital będzie przyjmował mniej pacjentów, niż do tej pory.