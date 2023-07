Lekarze przymocowali z powrotem głowę. 12-latek został potrącony na rowerze

Dekapitacja to całkowite oddzielenie głowy od ciała. W wyniku wypadku może dojść też do urazu, o którym potocznie mówi się "wewnętrzne ścięcie głowy". Polega on na rozerwaniu więzadeł i mięśni utrzymujących czaszkę w górnej części kręgosłupa. Operacja możliwa jest tylko wtedy, gdy główne naczynia krwionośne są nienaruszone. Przepływ krwi do mózgu musi być zachowany, aby uratować pacjenta. Tego typu uraz jest bardzo rzadki.