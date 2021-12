Lekarz alarmuje: antyszczepionkowcy paraliżują pracę szpitali

Boją się nawet termometru

Lekarz wskazuje, że wielu przeciwników szczepień, którzy w szpitalu znaleźli się z powodu koronawirusa, nawet będąc w fatalnym stanie odmawia wpięcia pod respirator. - Moglibyśmy ich leczyć respiratorami, ale oni nie dają nam na to szans. Wierzą w fake newsy, że respirator zabija i często jest już za późno, by im pomóc. Odmawiają zgody na intubację. Gdy ich stan się pogarsza do tego stopnia, że są półprzytomni, znów ich pytamy. Dopiero wtedy pozwalają, ale nie wiemy, czy to świadoma decyzja, której wymagają procedury - opowiada.